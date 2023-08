The following divorces granted were recorded Aug. 18-24 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-298. Leslie Martin v. Angela Martin

22-664. Sonny Wright v. Vanessa Wright Palma

22-783. Cole Ellison v. Megan Ellison

22-1978. Makenzi Peterson v. Josiah Peterson

23-84. Julie Yell v. Ty Yell

23-137. Michelle Parker v. Christopher Parker

23-357. Michelle Smith v. Heath Truex

23-443. Rachael Bell v. Ron Bell

23-499. Erica Stroud v. Jesse Stroud

23-544. Meiranti Cantrell v. Dean Cantrell

23-624. Sarah Dixon v. Kevin Dixon

23-652. Markia Crawford v. Andre Crawford

23-725. Alexander Burson v. Meggi Augustosky

23-734. Kay Fielding v. James Fielding

23-784. Mark Sistoso v. Phebe Sistoso

23-952. Misty Minor v. James Minor

23-958. Katherine Cluck v. Thomas Cluck

23-985. Shannon West v. Jacob West

23-1011. Cindy Viers v. Jason Viers

23-1054. Joel Slaton v. Angela Slaton

23-1057. Alexis Brown v. Kalob Brown

23-1101. Cortney Payne v. Joseph Payne

23-1110. Rebecca Duncan v. Alan Duncan

23-1113. Hilda Rosales de Guzman v. Marco Mejia Vargas

23-1134. Brandy Thompson v. Larry Thompson

23-1154. Darla Schaal v. Henry Schaal

WASHINGTON COUNTY

22-1409. Danielle Hilton v. James Hilton

23-280. Blake Peacock v. Julia Peacock

23-370. Alesha Campbell v. Sean Campbell

23-466. Melissa Murphy v. William Murphy

23-831. Trina Carmon v. David Carmon

23-1037. David Smith v. Jennifer Tobias

23-1038. Emily Miller v. Daniel Newell

23-1058. Audra Kimball v. Shane Kimball

23-1069. Mackenzie Thomas v. Logan Lee