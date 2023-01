NFL Injury Report

NEW YORK-- The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

Today

ARIZONA CARDINALS at ATLANTA FALCONS -- ARIZONA: OUT: DE Zach Allen (hand), CB Antonio Hamilton (hip), QB Colt McCoy (concussion). QUESTIONABLE: T Kelvin Beachum (knee, ankle), WR DeAndre Hopkins (knee), LB Tanner Vallejo (knee), CB Marco Wilson (neck). FULL: RB James Conner (illness), G Max Garcia (shoulder), WR A.J. Green (illness), CB Josh Jackson (hamstring), C Billy Price (knee), S Charles Washington (chest). ATLANTA: OUT: G Chuma Edoga (knee), TE Feleipe Franks (concussion), S Jovante Moffatt (calf). QUESTIONABLE: G Elijah Wilkinson (calf).

CAROLINA PANTHERS at TAMPA BAY BUCCANEERS -- CAROLINA: OUT: CB Jaycee Horn (wrist), QUESTIONABLE: DE Marquis Haynes (ankle), G Cade Mays (knee), TE Tommy Tremble (hip). FULL: WR Shi Smith (foot), TE Stephen Sullivan (ankle), LB Shaq Thompson (hamstring). TAMPA BAY: DOUBTFUL: CB Carlton Davis (shoulder), LB Carl Nassib (pectoral). QUESTIONABLE: CB Jamel Dean (toe), S Mike Edwards (hamstring), WR Julio Jones (knee), T Donovan Smith (foot), DT Vita Vea (calf), S Antoine Winfield (ankle). FULL: QB Tom Brady (nir-rest), LB Lavonte David (nir-rest), CB Jamel Dean (toe), LB Anthony Nelson (illness), DE Rakeem Nunez-Roches (nir-rest), TE Cade Otton (quadricep), T Tristan Wirfs (ankle).

CHICAGO BEARS at DETROIT LIONS -- CHICAGO: OUT: LB Sterling Weatherford (illness), G Ja'Tyre Carter (back). QUESTIONABLE: WR Chase Claypool (knee), WR Dante Pettis (ankle), TE Trevon Wesco (calf). FULL: DT Andrew Brown (ankle), G Teven Jenkins (neck), DT Justin Jones (eye), WR Equanimeous St. Brown (concussion), G Cody Whitehair (knee). DETROIT: OUT: G Kayode Awosika (ankle), S DeShon Elliott (shoulder). QUESTIONABLE: RB Justin Jackson (hip), C Frank Ragnow (foot), LB Josh Woods (biceps). FULL: FB Jason Cabinda (illness), S Kerby Joseph (back), WR Josh Reynolds (illness), G Logan Stenberg (illness).

CLEVELAND BROWNS at WASHINGTON COMMANDERS -- CLEVELAND: QUESTIONABLE: DE Jadeveon Clowney (concussion/illness). LIMITED: WR Amari Cooper (nir-rest/hip), T Jedrick Wills (back). FULL: DT Jordan Elliott (elbow), RB Demetric Felton (illness), RB Kareem Hunt (shoulder), S John Johnson (thigh), G Wyatt Teller (ankle), CB Denzel Ward (shoulder). WASHINGTON: OUT: T Saahdiq Charles (concussion), RB Antonio Gibson (knee, foot), DE James Smith-Williams (concussion). QUESTIONABLE: S Percy Butler (hip), S Kamren Curl (ankle), CB Christian Holmes (ankle), CB Benjamin St-Juste (ankle). FULL: S Darrick Forrest (illness), G Andrew Norwell (shoulder), RB Brian Robinson (quadricep), G Wes Schweitzer (illness), DE Shaka Toney (ankle), DE Chase Young (illness).

DENVER BRONCOS at KANSAS CITY CHIEFS -- DENVER: OUT: T Calvin Anderson (ankle), TE Greg Dulcich (hamstring), LB Randy Gregory (knee). QUESTIONABLE: LB Baron Browning (back), WR Kendall Hinton (hamstring), WR Jerry Jeudy (ankle), DT D.J. Jones (knee). FULL: S Kareem Jackson (nir-rest), G Quinn Meinerz (ribs), RB Latavius Murray (nir-rest), DT Mike Purcell (elbow), G Dalton Risner (foot), WR Courtland Sutton (hamstring), T Billy Turner (nir-personal), DT DeShawn Williams (nir-personal), CB K'Waun Williams (knee). KANSAS CITY: FULL: FB Michael Burton (groin), TE Noah Gray (shoulder/knee), DT Derrick Nnadi (achilles), T Andrew Wylie (hip), T Prince Tega Wanogho (illness).

INDIANAPOLIS COLTS at NEW YORK GIANTS -- INDIANAPOLIS: OUT: WR Ashton Dulin (concussion), TE Kylen Granson (ankle), CB Kenny Moore (ankle). QUESTIONABLE: DE Yannick Ngakoue (throat). FULL: S Rodney McLeod (nir-rest). NEW YORK GIANTS: DOUBTFUL: CB Adoree Jackson (knee). QUESTIONABLE: LB Azeez Ojulari (ankle). LIMITED: DL Leonard Williams (neck). FULL: DT Dexter Lawrence (nir-rest).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS -- JACKSONVILLE: QUESTIONABLE: DT Folorunso Fatukasi (ankle), QB Trevor Lawrence (toe), LS Ross Matiscik (back), G Brandon Scherff (abdomen, ankle), LB Travon Walker (ankle), S Andrew Wingard (shoulder). HOUSTON: OUT: C Jimmy Morrissey (concussion), TE Teagan Quitoriano (thigh). QUESTIONABLE: RB Dare Ogunbowale (knee). FULL: G Kenyon Green (ankle), T Tytus Howard (concussion), C Justin McCray (hamstring), S M.J. Stewart (concussion).

LOS ANGELES RAMS at LOS ANGELES CHARGERS -- LOS ANGELES RAMS: OUT: C Brian Allen (calf), DT Aaron Donald (ankle), WR Ben Skowronek (calf), QB John Wolford (neck). QUESTIONABLE: LB Leonard Floyd (illness), TE Tyler Higbee (elbow). FULL: DT Marquise Copeland (ankle), DT Greg Gaines (shoulder), LB Travin Howard (hip), T Ty Nsekhe (illness). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: S Derwin James (concussion). QUESTIONABLE: FB Zander Horvath (ankle). FULL: RB Austin Ekeler (knee), DT Sebastian Joseph (back), T Trey Pipkins (knee).

MIAMI DOLPHINS at NEW ENGLAND PATRIOTS -- MIAMI: OUT: QB Tua Tagovailoa (concussion). DOUBTFUL: T Eric Fisher (calf). QUESTIONABLE: T Terron Armstead (toe, pec, knee, hip), LB Bradley Chubb (ankle, hand), WR River Cracraft (calf), CB Xavien Howard (knee), FB Alec Ingold (thumb), T Greg Little (foot). FULL: QB Teddy Bridgewater (knee), S Clayton Fejedelem (knee), CB Kader Kohou (thumb), LB Jaelan Phillips (toe), S Eric Rowe (quadricep, knee), T Brandon Shell (shoulder). NEW ENGLAND: OUT: CB Jack Jones (knee), CB Marcus Jones (concussion), WR DeVante Parker (concussion), TE Jonnu Smith (concussion). QUESTIONABLE: TE Hunter Henry (knee), CB Jonathan Jones (chest), CB Jalen Mills (groin), RB Rhamondre Stevenson (ankle), WR Tyquan Thornton (knee). FuLL: T Yodny Cajuste (illness), RB Damien Harris (not injury related - personal matter), S Adrian Phillips (illness).

MINNESOTA VIKINGS at GREEN BAY PACKERS -- MINNESOTA: OUT: C Garrett Bradbury (back), DT James Lynch (shoulder). FULL: G Ezra Cleveland (shoulder). GREEN BAY: QUESTIONABLE: CB Keisean Nixon (groin), WR Christian Watson (hip). LIMITED: T David Bakhtiari (knee/abdomen), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (knee/ankle). FULL: CB Jaire Alexander (forearm), LB Krys Barnes (hand), S Rudy Ford (wrist, knee), TE Marcedes Lewis (nir-rest), T Yosuah Nijman (shoulder), QB Aaron Rodgers (right thumb/knee).

NEW ORLEANS SAINTS at PHILADELPHIA EAGLES -- NEW ORLEANS: OUT: S Marcus Maye (shoulder), G Andrus Peat (ankle), RB Dwayne Washington (illness). QUESTIONABLE: S Justin Evans (shoulder), LB Chase Hansen (knee), CB Marshon Lattimore (abdomen), WR Chris Olave (hamstring), LB Pete Werner (hamstring). FULL: LB Kaden Elliss (hand), LB Chase Hansen (knee), RB Alvin Kamara (nir-personal/quadricep), T Ryan Ramczyk (illness) PHILADELPHIA: OUT: T Lane Johnson (groin), CB Avonte Maddox (toe). DOUBTFUL: QB Jalen Hurts (right shoulder). FULL: WR A.J. Brown (knee), DT Jordan Davis (concussion), DT Linval Joseph (illness), RB Miles Sanders (knee).

NEW YORK JETS at SEATTLE SEAHAWKS -- NEW YOUR JETS: OUT: CB Brandin Echols (quadricep), WR Jeff Smith (knee). QUESTIONABLE: DE Vinny Curry (elbow), G Nate Herbig (ankle), S Lamarcus Joyner (hip). FULL: T Duane Brown (shoulder), T George Fant (knee), S Lamarcus Joyner (hip), WR Denzel Mims (concussion), QB Mike White (rib). SEATTLE: DOUBTFUL: WR Marquise Goodwin (shoulder/wrist). QUESTIONABLE: RB Travis Homer (ankle), WR Tyler Lockett (hand), T Abraham Lucas (knee), S Ryan Neal (knee), RB Kenneth Walker (ankle), DT Al Woods (Achilles). FULL: LB Bruce Irvin (knee, heel), G Gabe Jackson (knee/nir-rest), WR Tyler Lockett (hand), LB Darrell Taylor (shoulder), DT Al Woods (Achilles).

PITTSBURGH STEELERS at BALTIMORE RAVENS -- PITTSBURGH: OUT: S Tre Norwood (hamstring). QUESTIONABLE: LB Myles Jack (NIR-personal matter, groin), DT Larry Ogunjobi (NIR-personal matter, toe). LIMITED: FULL: CB Terrell Edmunds (NIR-personal matter, hamstring). BALTIMORE: OUT: QB Lamar Jackson (knee), CB Marcus Peters (calf). QUESTIONABLE: DE Calais Campbell (knee), FS Geno Stone (hamstring), TE Nick Boyle (illness). DNP: OLB Jason Pierre Paul (illness/nir-rest), T Ronnie Stanley (nir-rest). FULL: RB J.K. Dobbins (NIR-rest), . LIMITED: OT Ronnie Stanley (NIR-rest). FULL: WR DeSean Jackson (illness), WR Demarcus Robinson (NIR-rest/groin), CB Kevon Seymour (ankle).

SAN FRANCISCO 49ERS at LAS VEGAS RAIDERS -- SAN FRANCISCO: OUT: QB Jimmy Garoppolo (foot), DT Kevin Givens (knee), WR Deebo Samuel (ankle/knee). QUESTIONABLE: DE Kerry Hyder (ankle), CB Ambry Thomas (ankle, illness). FULL: DT Arik Armstead (foot, ankle), DE Nick Bosa (illness), RB Jordan Mason (hamstring), RB Christian McCaffrey (knee), QB Brock Purdy (oblique, rib), T Trent Williams (nir-rest), P Mitch Wishnowsky (illness). LAS VEGAS: QUESTIONABLE: T Jackson Barton (back), RB Zamir White (ankle). FULL: G Alex Bars (knee), LB Curtis Bolton (shin), CB Nate Hobbs (quadricep), CB Amik Robertson (shoulder).

Monday

BUFFALO BILLS at CINCINNATI BENGALS -- BUFFALO: DNP: RB Taiwan Jones (hamstring), S Jordan Poyer (knee). LIMITED: DE Carlos Basham (calf), TE Dawson Knox (hip), LB Matt Milano (knee), DE Jordan Phillips (shoulder). FULL: QB Josh Allen (right elbow), WR Stefon Diggs (illness), CB Cameron Lewis (forearm), C Mitch Morse (concussion). CINCINNATI: DNP: T La'el Collins (knee), DT D.J. Reader (nir-personal). LIMITED: DE Sam Hubbard (calf). FULL: CB Jalen Davis (thumb), TE Hayden Hurst (calf), WR Trent Taylor (hamstring).