Central Ark. men vs. North Florida

WHEN 7 p.m.

WHERE Farris Center, Conway

RECORDS UCA 6-15, 1-7 ASUN; North Florida 8-12, 3-5

SERIES North Florida leads 1-0

TV None

RADIO KUCA-FM, 91.3, in Conway

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

CENTRAL ARKANSAS

POS. NAME, HT, YR PPG RPG

G Masai Olowokere, 6-5, Jr. 8.7 5.6

G Camren Hunter, 6-3, So. 17.3 5.2

G Collin Cooper, 6-2, Jr. 10.7 2.5

F Ibbe Klintman, 6-8, So. 4.7 3.4

F Eddy Kayouloud, 6-7, Sr. 12.9 5.6

COACH Anthony Boone (31-66 in fourth season at UCA and overall)

NORTH FLORIDA

POS. NAME, HT, YR. PPG RPG

G Jose Placer, 6-1, Jr. 13.1 2.4

G Oscar Berry, 6-4, So. 4.5 1.9

G Jarius Hicklen, 6-3, Jr. 12.5 3.6

F Carter Hendricksen, 6-7, Sr. 15.5 6.2

F Jadyn Parker, 6-10, So. 6.2 4.9

COACH Matthew Driscoll (211-226 in 14th season at North Florida, 237-302 in 17th season overall)

TEAM COMPARISON

UCA North Florida

72.8 Points for 74.3

81.2 Points against 78.3

-1.8 Rebound margin -5.5

-1.6 Turnover margin +1.1

41.1 FG pct. 44.3

33.0 3-pt. pct. 34.3

73.1 FT pct. 68.9

— Sam Lane