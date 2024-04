Outdoors calendar

Calendar

NOTE For additions to this calendar, please email information on events to bhendricks@adgnewsroom.com

APRIL

12 Central Arkansas chapter of Ducks Unlimited golf tournament. The Country Club of Arkansas, Little Rock. Sean McDaniel (870) 519-9711 or seanmcdaniel@me.com

13 Jacksonville chapter of Ducks Unlimited trap shoot. Game and Fish Shooting Complex, Jacksonville. Matt Robinson (501) 412-8055 or matt.ansfs@gmail.com

MAY

4 Little River County chapter of Ducks Unlimited banquet. Little River County Fairgrounds, Foreman. Hanna Clements (870) 557-4532 or Hannah.clements@afbic.com

14-19 Arkansas DU and Arkansas Travelers Mad Mallards Week. Dickey-Stephens Park, North Little Rock. Scott Morgan (870) 313-1039 or scottrailcar@hotmail.com

JUNE

15 Benton County chapter of Ducks Unlimited golf tournament. Scottsdale Golf Course, Bella Vista. Todd Etzel (479) 531-5133 or toddetzel@sbcglobal.net

21 Northwest Arkansas chapter of Ducks Unlimited golf tournament. The Creeks, Cave Springs. Will Ginger (479) 422-8615 or will.ginger@ml.com