Arkansas Democratic primary list - contested races

The following is a list of Arkansas' contested Democratic primary races for federal and state offices. The preferential primary election is March 5. Early voting begins Tuesday, Feb. 20.

ARKANSAS HOUSE OF REPRESENTATIVES

DISTRICT 15

Stephanie Funk

Erin Lee Underhill





DISTRICT 35

Sherry Holliman

Demetris Johnson Jr.

Jessie McGruder

Raymond Whiteside





DISTRICT 56

Rep. Steve Magie

Queen Lakeslia Mosley

DISTRICT 62

Dexter R. Miller

Kellee Mitchell Farris





DISTRICT 63

Lincoln Barnett

Fred Leonard

Billy Thomen





DISTRICT 65

Glenn Barnes

Kanisher Wooten Caldwell





DISTRICT 76

Ryan Davis

Rep. Joy C. Springer

Kia Sprinkle Wilson





DISTRICT 77

Rep. Fred Allen

Grant Smith





DISTRICT 80

Rep. Denise Ennett

R. Roosevelte Williams III





DISTRICT 96

Horace Ray Charles

Robin G. Roark