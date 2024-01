Marriages

Alexander Carrillo, 26, and Hallie Hobbs, 25, both of Maumelle.

Travis Robinson, 33, and Robin Richardson, 51, both of Little Rock.

Temeka Armstrong, 47, of Jacksonville, and Jacinda Gardner, 50, of Magnolia, Miss.

Kyle Martin, 35, and Sarah Sarwar, 28, both of Little Rock.

Divorces

FILED

24-143. Aeron C. Peters v. Judy Peters.

24-146. Danikka Eusalan Rinks v. Chad Lee Rinks.

24-149. Dwayne Knowlton v. Tammy Knowlton.

24-150. James Anderson v. Mairamgul Anderson.

24-151. Megan Turtu v. Gavin Turtu.

24-152. Samantha Garcia-Ford v. Ronald Ford.

24-153. Catherine Carter v. Kevin Shatley.

24-154. Karl Heidler v. Lindsay Heidler.

24-156. Lorna J. Marion v. Jimmie Lee Marion Jr.

24-157. Thanh Nguyen v. Frank Nguyen.

24-159. Alice Jimerson v. Rickey Jimerson.

24-160. Sarita Sanford v. Zachariah Sanford.

24-161. Brittany L. Bradley v. Benjamin J. Bradley.

GRANTED

23-1696. Keyonte Akis-Davis v. Adaira Thompson.

23-1828. Kimberly Turner v. Christy Watkins.

23-3502. Caroline Carter v. Michael Carter.

23-4154. Deirdre Looper v. Clinton Looper.

23-4243. Ishea Wardy v. Raymond Wardy.