Thursday’s professional golf scores

PGA Tour

Valspar Championship

At Innisbrook Resort

(Copperhead Course)

Palm Harbor, Fla.

Purse: $8.4 million

Par 71, 7,340 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended because of darkness with two golfers remaining on the course and will be completed today.

64 (-7)

Kevin Streelman32-32

65 (-6)

Kevin Roy33-32

66 (-5)

Adam Svensson32-34

Cary Yuan33-33

Peter Mainati36-30

67 (-4)

Brendon Todd35-32

Keith Mitchell37-30

Aaron Baddeley34-33

Rico Hoey32-35

Chez Reavie33-34

Ryan Palmer34-33

Hayden Springer34-33

68 (-3)

Justin Suh34-34

Justin Thomas33-35

Seamus Power34-34

Mackenzie Hughes37-31

Hayden Buckley34-34

Ben Martin37-31

Chris Gotterup33-35

Xander Schauffele35-33

Nick Taylor33-35

Lucas Glover33-35

Adam Hadwin34-34

Dylan Wu33-35

Ryo Hisatsune35-33

Chandler Phillips35-33

Alejandro Tosti35-33

69 (-2)

Christiaan Bezuidenhout36-33

Sam Ryder35-34

Stewart Cink36-33

Cameron Young37-32

Callum Tarren37-32

Zac Blair34-35

Roger Sloan35-34

Max Greyserman33-36

Thomas Detry35-34

Beau Hossler36-33

Greyson Sigg34-35

Matt Wallace34-35

Taylor Moore34-35

Jordan Speith35-34

Billy Horschel34-35

Maverick McNealy35-34

Sami Valimaki34-35

Ryan McCormick34-35

Parker Coody35-34

70 (-1)

Sam Stevens35-35

Bronson Burgoon36-34

Robby Shelton35-35

Bud Cauley36-34

Francesco Molinari35-35

Scott Stallings36-34

Adam Schenk36-34

Michael Kim35-35

Davis Thompson34-36

Matti Schmid35-35

Vince Whaley37-33

Nicholas Lindheim34-36

Jimmy Stanger34-36

Norman Xiong36-34

Fred Biondi35-35

Brian Harman36-34

Chad Ramey36-34

Ryan Brehm36-34

Brice Garnett37-33

Zach Johnson37-33

Troy Merritt35-35

Robert MacIntyre36-34

Thorbjorn Olesen38-32

Ben Silverman36-34

71 (E)

Ben Griffin37-34

Sam Burns36-35

Gary Woodland35-36

Nico Echavarria35-36

Cameron Champ35-36

Joseph Bramlett38-33

Chan Kim35-36

Jorge Campillo38-33

Trace Crowe36-35

Tom Whitney37-34

Chessen Hadley33-38

Josh Teater37-34

Trey Alexander35-36

Austin Cook36-35

Taylor Pendrith35-36

Doug Ghim38-33

K.H. Lee36-35

Andrew Novak36-35

Carson Young38-33

DP WORLD TOUR

Singapore Classic

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Par 72, 7,420 yards

First of four rounds

64 (-8)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand31-33

Gavin Green, Malaysia31-33

Jordan L. Smith, England33-31

65 (-7)

Ugo Coussaud, France33-32

66 (-6)

Grant Forrest, Scotland34-32

Richard Mansell, England31-35

Andrea Pavan, Italy30-36

Freddy Schott, Germany32-34

67 (-5)

Wu Ashun, China33-34

Nicolas Colsaerts, Belgium32-35

Ewen Ferguson, Scotland31-36

Simon Forsstrom, Sweden34-33

Chase Hanna, United States32-35

Calum Hill, Scotland33-34

Rasmus Hojgaard, Denmark34-33

Matthew Jordan, England32-35

Hao-Tong Li, China33-34

David Micheluzzi, Australia32-35

Niklas Norgaard Moller, Denmark31-36

Paul Waring, England33-34

68 (-4)

Sam Bairstow, England34-34

Julien Brun, France34-34

Paul Casey, England33-35

R. Chantananuwat, Thailand33-35

Rikuya Hoshino, Japan33-35

Francesco Laporta, Italy35-33

Thriston Lawrence, South Africa35-33

Matthieu Pavon, France32-36

Shubhankar Sharma, India32-36

Jesper Svensson, Sweden35-33

69 (-3)

Matthew Baldwin, England31-38

Ivan Cantero Gutierrez, Spain35-34

Filippo Celli, Italy33-36

Aaron Cockerill, Canada33-36

Espen Kofstad, Norway35-34

Ray Kraivixien, Thailand34-35

Romain Langasque, France35-34

Shane Lowry, Ireland33-36

Guido Migliozzi, Italy35-34

Lukas Nemecz, Austria32-37

Richie Ramsay, Scotland33-36

Matthias Schwab, Austria33-36

Sebastian Soderberg, Sweden34-35

Ockie Strydom, South Africa34-35

70 (-2)

Dan Bradbury, England33-37

Sean Crocker, United States36-34

Rhys Enoch, Wales34-36

Ross Fisher, England32-38

Alex Fitzpatrick, England34-36

Jordan Gumberg, United States33-37

Jeongwoo Ham, South Korea33-37

Casey Jarvis, South Africa34-36

Marcus Kinhult, Sweden35-35

Deyen Lawson, Australia36-34

Zander Lombard, South Africa36-34

Hurly Long, Germany34-36

Joost Luiten, Netherlands33-37

Max McGreevy, United States33-37

Edoardo Molinari, Italy36-34

Yannik Paul, Germany34-36

David Ravetto, France35-35

Jayden Trey Schaper, South Africa35-35

Dale Whitnell, England33-37

71 (-1)

Adri Arnaus, Spain35-36

Daniel Brown, England34-37

Jens Dantorp, Sweden34-37

Manuel Elvira, Spain35-36

Sebastian Friedrichsen, Denmark34-37

Stephen Gallacher, Scotland37-34

J. Goth-Rasmussen, Denmark32-39

Ricardo Gouveia, Portugal34-37

Angel Hidalgo, Spain36-35

Masahiro Kawamura, Japan33-38

Taichi Kho, Hong Kong36-35

Maximilian Kieffer, Germany34-37

Jeong-Weon Ko, France32-39

Frederic Lacroix, France33-38

David Law, Scotland34-37

John Lyras, Australia36-35

Tom McKibbin, Northern Ireland33-38

Adrian Otaegui, Spain34-37

Matthew Southgate, England31-40

Johannes Veerman, United States34-37

Bernd Wiesberger, Austria32-39

Fabrizio Zanotti, Paraguay37-34

LPGA TOUR

Seri Pak Championship

At Palos Verdes Golf Club

Palos Verdes, Calif.

Purse: $2 million

Par 71, 6,258 yards

First of four rounds

64 (-7)

Maude-Aimee Leblanc31-33

65 (-6)

Malia Nam30-35

66 (-5)

Lauren Hartlage35-31

Alison Lee33-33

Madelene Sagstrom35-31

Yuka Saso31-35

68 (-3)

In Gee Chun36-32

Isi Gabsa35-33

Brooke Henderson33-35

Xiyu Lin33-35

Yuna Nishimura34-34

Natthakritta Vongtaveelap32-36

Rose Zhang36-32

69 (-2)

Alexandra Forsterling36-33

Linn Grant35-34

Savannah Grewal35-34

Dani Holmqvist36-33

Eun-Hee Ji35-34

Andrea Lee33-36

Yan Liu35-34

Paula Reto35-34

Sarah Schmelzel36-33

Jenny Shin35-34

Linnea Strom35-34

Jasmine Suwannapura35-34

Bailey Tardy35-34

Jing Yan32-37

70 (-1)

Stacy Lewis35-35

Aditi Ashok33-37

Peiyun Chien35-35

Olivia Cowan36-34

Ally Ewing36-34

Nasa Hataoka35-35

Charley Hull36-34

Jiwon Jeon35-35

Minami Katsu34-36

Lucy Li35-35

Hira Naveed34-36

Ana Pelaez Trivino35-35

Hae-Ran Ryu36-34

Mao Saigo33-37

Sophia Schubert36-34

Ruoning Yin34-36

71 (E)

Jaravee Boonchant36-35

Hye Jin Choi36-35

Perrine Delacour37-34

Mone Inami32-39

Moriya Jutanugarn36-35

Danielle Kang36-35

A Lim Kim36-35

Frida Kinhult35-36

Pernilla Lindberg34-37

Leona Maguire36-35

Alexa Pano34-37

Lizette Salas37-34

Hinako Shibuno35-36

Gabriella Then38-33

Lexi Thompson36-35

Albane Valenzuela36-35

Arpichaya Yubol36-35

Also

76 (+5)

Maria Fassi38-38