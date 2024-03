Friday’s professional golf scores

PGA Tour

Valspar Championship

At Innisbrook Resort

Palm Harbor, Fla.

Purse: $8.4 million

Par 71, 7,340 yards

Partial second round

NOTE The second round was suspended because of darkness and will be completed today.

136 (-6)

Kevin Streelman64-72

Chandler Phillips68-68

Stewart Cink69-67

Brendon Todd67-69

Mackenzie Hughes68-68

137 (-5)

Peter Mainati66-71

Lucas Glover68-69

Justin Thomas68-69

Seamus Power68-69

Scott Stallings70-67

Michael Kim70-67

Keith Mitchell67-70

Aaron Baddeley67-70

Also

142 (E)

Taylor Moore69-73

144 (+2)

Nico Echavarria71-73

145 (+3)

Austin Cook71-74

DP WORLD TOUR

Singapore Classic

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Par 72, 7,420 yards

Second of four rounds

135 (-9)

Richard Mansell, England66-69

Freddy Schott, Germany66-69

Andy Sullivan, England72-63

136 (-8)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand64-72

Sam Bairstow, England68-68

Romain Langasque, France69-67

Matthieu Pavon, France68-68

Paul Waring, England67-69

137 (-7)

Ewen Ferguson, Scotland67-70

Simon Forsstrom, Sweden67-70

Rasmus Hojgaard, Denmark67-70

David Micheluzzi, Australia67-70

Shubhankar Sharma, India68-69

Jordan L. Smith, England64-73

LPGA TOUR

Seri Pak Championship

At Palos Verdes Golf Club

Palos Verdes, Calif.

Purse: $2 million

Par 71, 6,258 yards

Second of four rounds

134 (-8)

Malia Nam65-69

135 (-7)

Madelene Sagstrom66-69

Ruoning Yin70-65

136 (-6)

Alison Lee66-70

Leona Maguire71-65

Rose Zhang68-68

137 (-5)

Linn Grant69-68

Lauren Hartlage66-71

138 (-4)

Ashleigh Buhai72-66

In Gee Chun68-70

Dani Holmqvist69-69

Jiwon Jeon70-68

Xiyu Lin68-70

Mao Saigo70-68

Also

141 (-1)

Maria Fassi76-65

144 (+2)

Stacy Lewis70-74

CHAMPIONS TOUR

Hoag Clasic

At Newport Beach

Country Club

Newport Beach, Calif.

Purse: $2 million

Par 71, 6,821 yards

First of four rounds

62 (-9)

Thongchai Jaidee28-34

63 (-8)

Paul Broadhurst31-32

Padraig Harrington31-32

65 (-6)

Miguel Angel Jimenez33-32

66 (-5)

Woody Austin33-33

Alex Cejka32-34

Bob Estes33-33

Retief Goosen33-33

Also

74 (+3)

John Daly41-33

Ken Duke37-37