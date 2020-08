VIERNES, 7 de AGOSTO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 47,028 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada en la mañana del 7 de agosto. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 515 muertes y 39,555 personas recuperadas.

• El 6 de agosto, los funcionarios estatales de salud alentaron a los habitantes de Arkansas a vacunarse contra la influenza a fin de evitar la posibilidad de contraer la influenza y el covid-19 al mismo tiempo y con esto evitar saturar a los hospitales. Las vacunas contra la influenza estarán disponibles el próximo mes a través del Departamento de Salud de Arkansas en lugares donde se pueda brindar el servicio al carro y en las escuelas.

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 5 de agosto que las escuelas del grado Kinder al grado 12, será requerido tener la enseñanza en persona cinco días a la semana. Esto significa que distritos escolares como Fayetteville y North Little Rock, que habían planeado dividir horarios o menos días en el campus para los estudiantes, tendrán que cambiar de planes

• Los equipos de fútbol de las escuelas preparatorias comenzaron sus prácticas con cascos el 3 de agosto. El gobernador Hutchinson declaró el 31 de julio que, a los equipos deportivos, incluyendo el fútbol, ​​el voleibol y las porristas, les sería permitido jugar en el otoño.

• Un reporte del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, con fecha del 2 de agosto, registra 37 condados de Arkansas en la "zona roja" basado en el número de nuevos casos de la semana anterior y el porcentaje de pruebas que resultaron positivas. Este número supera el anterior que fue de 32 condados. Hutchinson recomienda a la población de Arkansas a seguir usando mascarillas y que en lo posible se mantengan a seis pies de las personas que no pertenezcan a su núcleo familiar.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/aug/07/friday-august-7-five-things-know-about-covid-19-ar/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/aug/07/bolaide-okwj-7-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-co/