VIERNES, 4 de DICIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 164,310 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 4 de diciembre. Las autoridades sanitarias de l estado también reportaron un total de 2,5555 muertes y 144,624 personas recuperadas.

• La Dra. Jennifer Dillaha, epidemióloga estatal, declaró el 2 de diciembre que el Departamento de Salud estaba finalizando su plan para distribuir las primeras dosis de la vacuna Covid-19 una vez que se apruebe una. El estado planea dar prioridad a los trabajadores del sector salud y a los residentes en los hogares al cuidado de adultos mayores y otras instalaciones de cuidado a largo plazo. Las 25,000 dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer que Arkansas espera recibir este mes no serán suficientes para cubrir a todos los trabajadores del sector salud, mencionó el Dr. José Romero a los legisladores el 30 de noviembre.

• Romero también mencionó a los legisladores estatales que espera "Una oleada sobre una oleada" de nuevos casos. La predicción se produjo cuando el estado rompió su récord de hospitalizaciones de pacientes con Covid-19 durante varios días consecutivos.

• En respuesta al creciente número de hospitalizaciones, el gobernador Asa Hutchinson anunció 1 de diciembre que el estado creará un sistema para igualar el número de pacientes con hospitales que cuentan con recursos disponibles. Declaró que también ha pedido al gobierno federal que ayude a liberar camas de hospital al renunciar a los requisitos que han retrasado la transferencia de pacientes de Medicare de los hospitales a los asilos de ancianos.

• El Departamento de Educación de Arkansas está pidiendo a la Junta Directiva de Educación del estado que renuncie rápidamente a la tarifa de solicitud de licencia de $ 75 para nuevos maestros, anunció Hutchinson el 1 de diciembre. Dijo que la medida ayudará a cubrir la escasez de maestros sustitutos y personal de apoyo causada por las cuarentenas de Covid- 19.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

