VIERNES, 30 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 335,529 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 30 de abril. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5,735 fallecimientos por covid-19 y 327,777 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 1,694,919 dosis de la vacuna covid-19.

• A medida que el ritmo de las vacunas contra el coronavirus en Arkansas continúa disminuyendo, la epidemióloga estatal, la Dra. Jennifer Dillaha, declaró el 28 de abril que, por segunda semana consecutiva, Arkansas probablemente la próxima semana ordenará menos de su asignación completa de vacunas del gobierno federal.

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 27 de abril que los empleadores deberían educar a los trabajadores sobre la importancia de vacunarse y darles tiempo libre para hacerlo. Alentó a los empleadores a organizar clínicas de vacunas en los lugares de trabajo o darles a los empleados la oportunidad de ir a una farmacia a vacunarse. El gobernador Hutchinson también pidió a las escuelas que ayuden con el esfuerzo de vacunar a los niños de 16 años en adelante.

• Las variantes continúan propagándose en Arkansas, y una del Reino Unido es de particular preocupación porque es más transmisible y mortal que la cepa covid-19 original, declaró el 27 de abril el secretario de Salud del Estado, el Dr. José Romero.

• La vacuna covid-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson fue aprobada nuevamente para su uso en Arkansas el 26 de abril, 13 días después de una pausa en todo el país sobre el uso de la vacuna después de que algunas personas fuera del estado desarrollaron coágulos de sangre. Romero dijo esta semana que los beneficios de la inyección superan con creces el riesgo, que es pequeño.

