VIERNES, 24 de JULIO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 36,259 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada en la mañana del 24 de julio. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 386 muertes y 28,864 personas recuperadas

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 23 de julio, que había pedido a las autoridades de la Unidad Correccional de Ouachita River, poner mayor cuidado y procurar hacer más por los reclusos, ya que se había incrementado el número de casos. Esas instalaciones albergan a muchos reclusos con necesidades especiales y tiene el hospital penitenciario del estado

• Miembros del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, emitieron un informe, con fecha del 21 de julio, enumerando a Arkansas entre los 18 estados que se encuentran en la “zona roja”, por nuevos casos de coronavirus. Lo que significa que tuvieron más de 100 casos por cada 100,000 habitantes la semana pasada, según el reporte emitido por el Centro de Integridad Pública, una organización de noticias sin fines de lucro, en Washington, D.C. Los funcionarios estatales han expresado que creen que el nuevo requisito del uso de cubrebocas en todo el estado ayudará a frenar la propagación del virus.

• A medida que aumentaron las hospitalizaciones, Hutchinson dijo el 20 de julio que desplegaría a 10 miembros de la Guardia Nacional de Arkansas para ayudar con el manejo de casos en el Centro Médico Regional de Washington en Fayetteville.

• Muchos distritos escolares están planeando ofrecer opciones en línea para los estudiantes durante el próximo ciclo escolar, el cual está programado para dar inició la semana del 24 de agosto. Hutchinson y el secretario de Educación del estado, Johnny Key, han mencionado que esperan que la enseñanza se haga de manera tradicional en el aula, con la opción de enseñanza en línea, según sea necesario. Varios grupos de defensa, incluido el capítulo de Arkansas de la Academia Estadounidense de Pediatría, expresaron esta semana que no apoyan la decisión estatal de regresar a la escuela en Arkansas.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/24/friday-july-24-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/jul/24/bolaide-julae-24-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-/