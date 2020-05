VIERNES, 1 de MAYO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Cinco cosas acerca de Covid – 19 en Arkansas:

• Arkansas ha confirmado 3,281 casos de covid – 19, de acuerdo a lo informado este viernes por la mañana. Los oficiales de salud del estado también reportaron 61 muertes y 1,339 gente recuperada.

• El 11 de mayo los restaurantes pueden abrir sus servicios para cenar dentro de sus locales si se limitan los asientos, el espacio entre las mesas es de 10 pies y los clientes y empleados usan mascarillas, dijo este miércoles el gobernador Asa Hutchinson.

• Este mayo 1, la gente de Arkansas puede acampar en los parques estatales en vehículos de recreación que tengan baño. El 15 de mayo, los parques están programados para reabrir restaurantes, museos, oficinas de turismo, tiendas de golf y deportivas, todo con capacidad limitada, anunció el gobernador este martes.

•Little Rock abrirá un nuevo sitio para pruebas de Covid -19 en la parte suroeste de la ciudad , distribuirá mascarillas a la gente que vive al sur de la Inter-estatal 630 y comenzará a aceptar solicitudes de préstamos a negocios pequeños en los próximos días. Estas acciones son un esfuerzo para ayudar a grupos minoritarios de la ciudad durante la pandemia, lo anunció este miércoles el alcalde de la ciudad Frank Scott Jr.

• El cuatro de mayo, los gimnasios se abrirán con capacidad limitada, dijo el gobernador este jueves. Las albercas, los spas, los baños y los saunas no se abrirán, y la gente en el gimnasio tendrá que usar mascarillas tanto como sea posible. Los miembros del gimnasio tendrán un mínimo de 12 pies de espacio entre ellos.

Traducción: Olimpia Underwood

