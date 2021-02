Bõlaide, Pāpode 5: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkanja in ewõr 302,899 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok ilo, Pāpode 5 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 5,009 armej emōj aer jako im 280,868 raar mour jen nañinmej in. Officials ear bareinwōt ripoot rek kwalok raar lelok 347,806 wā in covid ñan Arkansas.

• Ej wōr wōt ro im rej pad ilo jikin taktō ko im ej bareinwōt ej wōr wōt kij in covid ekōman bwe en wallōñļlok ilo Wōnje eo im state Epidemiologist eo Jennifer Dillaha ear ba ke armej ro rej jokwe ioon Arkansas in bwe ren wōnmaanlok wōt im kejparok ilo adwōj kanōk mask ko ad, katolok kōj kin 6 ne, elaptata kio me ej pojen kōmman super bowl ak ikkure eo nae etan football.

• Ilo kar Papode 2 raan eo Gov. Asa Hutchinson ej ba im kwalok bwe eban lemaanlok raan an kilōk mōn bar ko, restaurant ko ak mōn mōñā ko im club ak mōn tuuj ko konke ej loe bwe bōnbōn ko an covid ilo bukon ko redriklok. Im ear bojrak kakien in ilo Papode 3 raan eo.

• Aolep wiik einwōt state ko jet wā in covid-19 eo rej letok ñan Arkansas emōj aer kōlaplok 5% kōn wōt an juon ian moko im rej kōmane wā in emōj aer kōlaplok aer kōmane wā, bareinwōt renaaj lelok 10,000 wā in covid-19 eo ñan Walmart jino ilo Pāpode 11 raan im jino ajeej ñan mōn wia ko aer 60 ilo Arkansas.

• Meñe elōñ im bujin armij in Arkansas raar bōk wā in covid eo enaaj allōñ im allōñ bwe en einwōt mokta, im jen kanōk wōt maaj ko ad, katolok kōj jen droon umin 6 ne aetok im men ko er lok wot ilo ad kojbarok koj im ro jet. Ri-Scientist ro rej ekatak wōt im lale ñe ro raar bōk wā in maroñ wōt ke kajeed na ñinmij in ñan ro jet.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/feb/05/friday-feb-5-five-things-know-about-covid-19-arkan/