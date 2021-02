VIERNES, 5 de FEBRERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 302.899 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 5 de febrero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 5.009 muertes por Covid-19 y 280.868 personas recuperadas. Las autoridades también reportaron que Arkansas ha distribuido 347.806 dosis de la vacuna para Covid-19.

• Las hospitalizaciones y los casos activos aumentaron el miércoles, y la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha mencionó que los residentes de Arkansas deben continuar con las medidas precautorias usando el cubrebocas y manteniendo el distanciamiento social, especialmente durante el próximo Super Bowl el 7 de febrero.

• El gobernador Asa Hutchinson, citando la disminución del número de casos a principios de la semana, declaró el 2 de febrero que no extenderá su directriz del 19 de noviembre que requiere que los restaurantes y bares cierren a las 11 p.m. Sin la extensión, el mandato expiró el 3 de febrero.

• Arkansas, al igual que otros estados, está recibiendo semanalmente un aumento del 5% de la cantidad de vacuna covid-19 que venía recibiendo semanalmente, esto debido al aumento de producción de uno de los fabricantes, declaró el gobernador Hutchinson el 2 de febrero. También mencionó que Walmart también recibirá alrededor de 10.000 dosis de vacuna a partir del 11 de febrero; que se distribuirán en más de 60 de sus tiendas en todo el estado.

• Aunque miles de personas han recibido la vacuna covid-19, los médicos y científicos dijeron que pasarán meses antes de que los habitantes de Arkansas puedan dejar de usar cubrebocas, distanciarse socialmente y tomar otras medidas preventivas. Los científicos todavía están estudiando si quienes reciben la vacuna pueden transmitir el coronavirus a otras personas, según un destacado investigador estatal.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/feb/05/friday-feb-5-five-things-know-about-covid-19-arkan/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/feb/05/bolaide-papode-29-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-je/