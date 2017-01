TODAY’S STATE DIVISION I GAMES

UAPB women at Southern

WHEN 3 p.m. Central

WHERE F.G. Clark Activity Center, Baton

Rouge

RECORDS UAPB 4-10, 1-2 SWAC; Southern 5-7, 3-1

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS-PINE BLUFF

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Destiny Brewton, 5-7, Jr. 10.4 2.7 G Kye Richardson, 5-3, So. 2.2 0.8 G Ajia Richardson, 5-5, Jr. 2.8 1.4 F Niya Head, 5-10, Sr. 11.1 5.3 F Shawntayla Harris, 6-0, So. 5.9 5.9 COACH Nate Kilbert (36-97 in fifth season at UAPB, 158-296 in 16th season overall)

SOUTHERN

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Skyler O’Bear, 5-7, So. 8.2 1.3 G Kadesha Berry, 5-7, Sr. 2.8 2.9 G Briana Green, 5-11, Jr. 14.8 5.8 F Miaya Crowder, 6-0, Sr. 9.8 4.3 F Cortnei Purnell, 6-0, Sr. 11.8 6.3 COACH Sandy Pugh (172-203 in 17th season at Southern and overall)

TEAM COMPARISON

UAPB SU 55.0 Points for 64.8 68.6 Points against 71.3 -6.5 Rebound margin -6.4 -1.9 Turnover margin -0.2 34.2 FG pct. 40.2 23.4 3-pt. pct. 33.3 63.6 FT pct. 67.2

— Troy Schulte

UCA women at Texas A&M-CC

WHEN 4:30 p.m. Central

WHERE American Bank Center, Corpus

Christi, Texas

RECORDS Central Arkansas 10-4, 2-2 Southland ; Texas A&M-Corpus Christi 6-10, 2-3

PROBABLE STARTING LINEUPS

CENTRAL ARKANSAS

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Maggie Proffitt, 5-7, Sr. 14.1 3.0 G Brianna Mullins, 5-6, Sr. 7.3 3.8 G Olivia McWilliams, 5-7, So. 2.9 1.7 F Raquel Logan, 6-1, Sr. 7.6 7.3 F Kierra Jordan, 6-1, Jr. 14.4 5.6 COACH Sandra Rushing (88-49 in fourth season at UCA, 491-304 in 28th season overall)

TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Emma Young, 5-10, Fr. 8.1 3.4 G Brittany Mbamalu, 5-8, Jr. 9.3 3.3 G Camesha Davis, 6-1, Sr. 9.3 6.9 G Erin Willis, 5-5, Jr. 2.9 1.8 F Uri Jolivette, 5-10, So. 3.6 4.0 COACH Royce Chadwick (53-81 in fifth season at TAMCC, 466-362 in 28th season overall)

TEAM COMPARISON

UCA A&M-CC 70.8 Points for 59.9 53.2 Points against 62.3 +4.4 Rebound margin +4.6 +5.1 Turnover margin -3.3 47.5 FG pct. 39.4 31.5 3-pt. pct. 30.2 70.3 FT pct. 64.3

— Troy Schulte

UAPB men at Southern

WHEN 5:30 p.m. Central

WHERE F.G. Clark Activity Center, Baton

Rouge

RECORDS UAPB 4-12, 3-0 SWAC ; Southern 6-11, 2-2

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS-PINE BLUFF

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Joe’Randle Toliver, 6-4, Jr. 7.4 2.7 G Ghiavonni Robinson, 6-3, Sr. 11.4 3.4 G Jaquan Lynch, 6-3, Sr. 7.8 2.7 F Devin Berry, 6-8, Sr. 4.8 0.7 F Trent Steen, 6-8, Jr. 8.6 4.7 COACH George Ivory (71-169 in ninth season at UAPB and overall)

SOUTHERN

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G LaQuentin Collins, 6-2, Jr. 1.3 0.9 F Emanuel Shepard, 6-8, Jr. 5.0 3.5 G Trelun Banks, 6-1, Sr. 12.1 2.6 F Shawn Prudhomme, 6-4, Sr. 16.9 5.7 F Jared Sam, 6-9, Jr. 14.1 7.8 COACH Roman Banks (105-78 in sixth

season at Southern and overall)

TEAM COMPARISON

UAPB SU 62.1 Points for 72.6 73.7 Points against 74.0 -6.1 Rebound margin +2.6 -0.4 Turnover margin -2.0 40.4 FG pct. 43.6 32.4 3-PT. pct. 33.8 62.9 FT pct. 70.0

— Troy Schulte

UCA men at Texas A&M-CC

WHEN 7 p.m. Central

WHERE American Bank Center, C. Christi, Texas RECORDS Central Arkansas 4-13, 3-1 Southland ; Texas A&M-Corpus Christi 8-7, 1-3

RADIO KUCA-FM, 91.3, in Conway

PROBABLE STARTING LINEUPS

CENTRAL ARKANSAS

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Jordan Howard, 5-11, Jr. 19.5 3.9 G Mathieu Kamba, 6-5, Jr. 13.1 7.1 G Derreck Brooks, 6-6, Jr. 12.9 6.7 F Ethan Lee, 6-7, Jr. 2.9 2.8 C Tanner Schmit, 6-8, So. 4.9 3.3 COACH Russ Pennell (13-60 in third season at UCA, 124-129 in eighth season overall)

HOUSTON BAPTIST

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Ehab Amin, 6-4, Jr. 17.9 5.2 G Joseph Kilgore, 6-5, Jr. 11.1 4.5 G Kareem South, 6-2, Fr. 7.7 3.1 F Rashawn Thomas, 6-8, Sr. 18.1 8.3 F Elijah Schmidt, 6-8, Fr. 1.6 1.6 COACH Willis Wilson (83-92 in sixth season at TAMCC, 301-339 in 22nd season overall)

TEAM COMPARISON

UCA A&M-CC 70.6 Points for 75.7 84.2 Points against 75.7 -1.7 Rebound margin -2.5 -4.4 Turnover margin +2.1 42.2 FG pct. 47.2 35.9 3-PT. pct. 30.4 73.1 FT pct. 72.0