Regional motor sports results

Crowley's Ridge Raceway

PARAGOULD -- Saturday's top finishers from the 200-lap enduro at Crowley's Ridge Raceway:

ENDURO 1, Stephen Morrow; 2, Jesse Brooks; 3, Josh Russelberger; 4, Curtis Hess; 5, Jody Kelly; 6, Brad Blake; 7, Tyler Brooks; 8, Jesse Carter; 9, Ricky Cross; 10, Brad McFarland.

Queen City Shootout

MERIDIAN, Miss -- Weekend feature race top finishers from the Queen City Shootout World of Outlaws Late Model Series event at Whynot Motorsports Park with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Saturday

1.Billy Moyer Jr., Batesville (2), $10,000

2.Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (4), $5,000

3.Chris Madden, Gray Court, S.C. (12), $3,000

4.Mike Marlar, Winfield, Tenn. (24), $2,500

5.Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. (11), $2,000

6.Brian Rickman, Columbus, Miss. (1), $1,700

7.Billy Moyer, Batesville (8), $1,400

8.Brandon Overton, Evans, Ga. (16), $1,300

9.Morgan Bagley, Longview, Texas (6), $1,200

10.Zach McMillan, Kilgore, Texas (10), $1,000

Others

18.Jack Sullivan, Greenbrier (18), $750

25.Timothy Culp, Sheridan (17), $700

Lap leaders -- Moyer Jr. 1-17, Rickman 18, Moyer Jr. 19-50. Top qualifier -- Neil Baggett 12.271 seconds (88.012 mph), Heat winners -- Baggett, Moyer Jr., Rickman, Clanton. B-Main winners -- Culp, Sullivan. Nonqualifying Arkansan -- Jared Landers, Benton.

Friday

1.Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. (12), $10,000

2.Billy Moyer, Batesville (3), $5,000

3.Chris Madden, Gray Court, S.C. (1), $3,000

4.Chub Frank, Bear Lake, Pa. (11), $2,500

5.Mike Marlar, Winfield, Tenn. (8), $2,000

6.Rick Eckert, York, Pa. (14), $1,700

7.Chase Junghans, Manhattan, Kan. (20), $1,400

8.Brent Larson, Lake Elmo, Minn. (24), $1,300

9.Morgan Bagley, Longview, Texas (13), $1,200

10.Billy Moyer Jr., Batesville (18), $1,200

Others

15.Jack Sullivan, Greenbrier (9), $850

17.Timothy Culp, Sheridan (25), $750

25.Gavin Landers, Batesville (5), $700

Lap leaders -- Madden 1-37, Sheppard 38-40, Madden 41, Sheppard 42-50. Top qualifier -- Moyer, 12.589 seconds (85.789 mph). Heat winners -- Moyer, Chad Thrash, Brian Rickman, Madden. B-Main winners -- Chris Ferguson, Moyer Jr. Nonqualifying Arkansan -- Jared Landers, Benton

USCS

SWEETWATER, Tenn. -- Saturday night's feature race top finishers from the United Sprint Car Series event at I-76 Raceway:

1.Jordon Mallett, Greenbrier

2.Terry Gray, Bartlett, Tenn.

3.Nick Drake, Mooresbille, N.C.

4.Morgan Turpen, Cordova, Tenn.

5.Scott Hunter, Concord, N.C.

6.Jeff Willingham, Ripley, Miss.

7.Sean Hosey, Lebanon, Tenn.

8.Joe Larkin, Suwanee, Ga.

9.Nick Snyder, Marco Island, Fla.

10.Joey Schmidt, Ellisville, Miss.

Heat winners -- Snyder, Mallett. Dash winner -- Turpen.

Sports on 04/25/2018