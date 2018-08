Northwest Arkansas Community College has released its spring 2018 semester president's list. Students named to the president's list achieved grade-point averages of 3.9 or better.

Bella Vista: Michelle Arnone, Stephen Wade Bishop, Tiffany C. Blake, Sara Elizabeth Carter, Casey Irena Cravens, McKenzi Lauren Dail, Steven C. Grigsby, Cody Allen Holman, Alexis Talia Jorgensen, Castle D. Kerr, Katherine N. Leis, Yaling Liu, Timothy Paul Orban, Jennie Marie Orlando, Ashley A. Petray, Danielle M. Reagan, Thomas Reynolds II, Jackie Sanders, Robert J. Terry, Savannah Mariah Vaughan, Melinda Jo Worthington

Bentonville: Adebimpe Olutayo Aruna, Madison Amelia Bloomfield, Madalyn Grace Brown, Rosario Carolina Caldera Diaz, Kindell Sunday Carr, Tommy Chanasty, Sarah L. Chen, Cassandra B. Combs, Parker Alison Combs, Logan M. Cowgur, Skye L. Craig, Jeremy Edwards, Donna S. Estes, Angelina Fine, Corey Michael Frierson, Luis D. Gallardo, Taylor Leigh Gilbert, Kimberly Hillard, Reece Oliver Hodgson, Susan Rebecca Hollander, Kendall Jenay Holton, Ben Kuykendall, Madeline Lowry, Nguyen Hong Ly, Kaylie Anne Mahar, Elsa Adalgiza Martinez, Thao Thi Phuong Nguyen, Toby Nguyen, Kathleen Anne Palsgrove, Emma Catherine Rocha, Haley A. Sharp, Sydney V. Sharp, David Edward Slusher, Thao Nguyen Thu Tran, Daniel Parker Williams

Bethel Heights: Nancie Rene Stewart

Cave Springs: Conor B. Bolton, Kayleen Echegoyen, Ramsey G. Emerson, Abbey M. Hudgeons, Minoah Belle Milam

Centerton: James M. Bernards, Mckenzi Lynn Brinkley, Jacquelyn Nicholle Carter, Sara K. Glanton, Jonathan Michael Haney, Ashley N. Merkey, Savannah K. Morrison, Kayla Nicole Wallis, Katelyn Elizabeth Wawersich, Kinley Brayden Young

Elkins: Megan LeeAnne Butler, Sarah Nicole Reed, Andrew L. Rodden

Eureka Springs: Andrew Stephen Daulton, Dimpal K. Patel

Farmington: Taylor A. Carbonel, Savanna Marie Herndon, Bailey N. Stettmeier

Fayetteville: Arivanandan Annamalai, Mary Kathryn Baldwin, Cole C. Blush, Alicia A. Boaz, John Boles, Sarah A. Coffman, Timothy James Cooley, Tram Thi Minh Dang, Madison Davis, Calla Joline Duvall, Haylee Rae Gayer, Justin M. Gonzalez, Tesla Marie Grogan, Margaret Ruth Hettinger, Alena J. Hunnicutt, Caitlin Marie Hurst, Tri Huynh, Samantha Hyatt, Brandon Alexander Jatho, Liyuan Kang, Haroun Kim, Marsha L. King, Luke A. Knox, Macie M. Kultgen, Hui Ying Lim, Karina Grace Linn, Gabriel Jr. Loaeza, Stephanie Ogechi Maduabuchi, Madalyn P. Marcum, Travis Masoner, Justine McDuffie, Bethany A. Mcknight, Rebecca Miller, Jessica Lynn Newell, Bich Nguyen, Hanh Thi Ngoc Nguyen, Sandra Novotny, Ayodeji Muktar Olanrewaju, Daniel James Omicinski, Khaled Ras Guerriche, Ashley Marie Reppert, Diana Jessica Rios, Benjamin A. Rowe, Gabriela Shahinllari, Bryant A. Shipman, Thomas L. Short, Sydney Lee Silva, Dwight Alec Stephenson, Luan Cam That Ton, Cristel Guadalupe Torres Salas, Dung Tran, Oanh K. Tran, Seth Andrew Turpin, Sydney Ariel VanDuzer, Phuong Thi Minh Vu, Seqret Dupriest Watson-St. Clair, Ian Jobe White

Fort Smith: Megan M. Eppinette

Garfield: Steven Marc Bray, Jeshurun Philip Horton, John Wesley Merystal, Tatum E. Richardson, Darrell Allen Whitlow

Gentry: Courtney Frazier, Alexander J. White, David H. Yang

Goshen: Aspyn Analiece Clark

Gravette: Bailee L. Cox, Rachel Elizabeth Jones, Marvin Lopez, Cori Beth Overstreet, Ashley Lynn Prelle, Terry W. Snelling

Hindsville: Makayla Shae Smith

Huntsville: Ashley Cuellar, Dawn Michele Mittelstedt

Lincoln: Jason William Whaley

Lowell: Maria Del Rosario Albarran, Amelia Ann Catanzaro, Claudia E. Cichy, Dianna L. Main, James Martin

Morrow: Ryan Caleb Dye

Pea Ridge: Kaitlyn Nicole Gentry, Molly Catherine Hedberg, Aaron Michael Morgan, Ashley J. Muse

Prairie Grove: Jessica George, Taylor Nicole Hartin, Katie Michelle Martin, Rachel L. Martin, Jennifer E. Stark, Tracy Marie Walker

Rogers: Angeles Aguilera, Sayed Ahmadreza Amirirad, Kevin Jesus Azanza-Montoya, Hanah Christine Bartlett, Chyngyz Batabaev, Jessica Batz, Jacob Norton Belto, Madalyn Gracie Blaine, Cazia Liv Brown, Elizabeth Ashton Burton, Armando McKenna Cadena, Alyssa Caldwell, Tiffany Ann Cauly, Jack A. Chenault, Allison Daniels, Gianna DiFazzio, Annika Fair, Ulises Dominquez Garcia, Wendy Garcia, Raul Garcia-Gomez, Anthony-Blake Mahmoud Ghannad, Ashlyn Rose Gibby, America L. Gomez, Katelynn Rose HagenBurger, Maryam Hemmati, Jenny Hernandez, Kevin Wesley Hobbs, Logan H. Jostad, Justin Lee Kilpatrick, Gabrielle Carter Langton, Christopher Lemus, Jessica Renee Lilze, Scott Loomis, Cynthia Mary Maas, Marvin E. Magana Herrera, Vanessa Mata, Dylan Matejek, Thayer M. McCoy, Isabella J. Meneses-Furuseth, Christopher C. Moore, Alexandra Mora, Ramiro Munoz, Chad Mussler, Quinlyn M. Ostmeyer, Albert Perez, Haley N. Perry, Jennifer Pocasangre, Kristine Marie Priest, Wren Aurora Priest, Haley Kristen Rhodes, Sonia I. Saldivar, Aaron M. Satterfield, Morgan R. Smith, Sidney Michelle Smith, Anjolaoluwa Sowande, Kristen Elizabeth Stalder, Madelyn Cherie Stanley, Dixie Lynn Swearengin, Maggie Elaine Tankersley, Emily Lauren Terrell, Conner Drew Thompson, Christopher Brian Traxson, Nicholas Ryan Turner, Ariadna Y. Valencia, Nicole Vasquez, Holly Ann Ward, Chad Aaron Weston, Jason D. Wimmer

Siloam Springs: Ivan Cecilio, Zachary D. Eldridge, Christin M. Garrison, Amanda B. Griffey, Hunter Mae Hamilton, John C. Hay, Jaran Kendal McCormick, Kevin Arturo Oro, Emily Price, Shane Schulze, Austin L. Shull, Crissa Loraine Spry, Jocelynn N. Stewart, Madison Elizabeth Thomas, Abigail I. Wenger

Springdale: Mary Kathryn Asencio, Levi W. Baldwin, Christopher Loren Bowerman, Ethan-Mack Brannan Brown, Andres Rodrigo Chipollini, Desiree Jenelle Dantzler, Zowe Mae Decator, Ashanti Lourdes Esparza, Balkis Raad Farah, Leah Michelle Fode, Kathryn Nicole Halpin, Samuel R. Hutchinson, Matthew Robert Kumpe, Adalberto Lemus, Sonia Leonardo, Guadalupe Llanito, Nubia Yaneth Magana, Branson Marcus, Juan P. Marin, Belen Mescina, Cesar M. Moradel, Alejandro Moreno Meza, Giang Thi Nguyen, Thao Thi Nhu Nguyen, Claudia Olvera, Kelly F. Pifer, Rio Cheyenne Pineda, Sara Kassandra Polanco, Idania Yazmin Rivas Lemus, Carrie E. Savarro, Alondra Soto, Chansley Stepp, Madison P. Taylor, Katherine Vanessa Torres, Luke Tribble, Steven E. Weimer, Bianca Lynn Whiteley

Summers: Melissa M. Rogers

Tontitown: Benjamin Frederick Schaap

West Fork: Carrie A. Brandenburg

